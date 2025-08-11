Nationaal Hitteplan vanaf dinsdag ook van kracht in Groningen

Het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan ingeschakeld vanaf dinsdag 10.00 uur voor heel Nederland. In eerste instantie leek het in Groningen net niet warm genoeg te worden voor het Hitteplan, maar daar komt het RIVM maandagmiddag op terug.

Het Nationaal Hitteplan een waarschuwing voor mantelzorgers en zorgprofessionals om extra op kwetsbare mensen te letten. Ouderen, jonge kinderen, mensen met chronische ziekten en daklozen lopen meer risico op gezondheidsproblemen door de hitte. Deze groepen kunnen last krijgen van uitdroging, hitteberoerte, vermoeidheid en hoofdpijn.

Zorgverleners worden daarom gevraagd om extra water te geven, huizen koel te houden en buiten de warmste uren activiteiten te plannen. Ook het voorkomen van verbranding door de zon is belangrijk.

De komende dagen wordt het erg warm. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan woensdag de temperatuur oplopen tot 32 graden. Maandag wordt het 25 tot 26 graden, dinsdag broeierig met 28 tot 29 graden, en woensdag zonnig en tropisch warm.

Ook donderdag is het benauwd en zwoel, maar in de loop van de dag is er wel een kleine kans op een bui. “Pas op vrijdag draait de wind naar het noordwesten en stroomt minder hete lucht ons land binnen. Met een graad of 27 zijn de scherpste kantjes dan van de hitte af”, besluit Kamphuis.