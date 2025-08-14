Nationaal Hitteplan eindigt donderdagavond in het noorden

Vanaf vanavond 18.00 uur is het Nationaal Hitteplan niet meer actief in Groningen. Dit geldt ook voor de provincies Friesland, Drenthe, Noord-Holland en Flevoland.

Het hitteplan ging afgelopen dinsdag vanaf 12.00 uur in. Het RIVM roept in tijden van een hitteplan zorgprofessionals op om vooral kwetsbare groepen in de gaten te houden, zoals ouderen en kinderen.

Het zorgen voor een koele plek, voldoende drinken en zo weinig mogelijk inspannen gedurende de warmte zijn de belangrijkste adviezen uit het hitteplan.