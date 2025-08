Nachtvlinders spotten tijdens de Nationale Nachtvlindernacht in Hortus Botanicus

Een meneer met een nachtvlinder (foto: Sebastiaan Scheffer)

Vrijdag 22 augustus kunnen liefhebbers kennismaken met de nachtvlinders die wonen in de Hortus Botanicus in Haren. Normaal gesproken zijn deze insecten moeilijk te spotten. Daarom worden de vlinders tijdens deze activiteit gelokt met speciale lampen.

In Nederland leven meer dan 1000 verschillende soorten nachtvlinders, maar die zijn lastig te spotten in het donker. Daarom organiseert de Vlinderstichting op 22 en 23 augustus de Nationale Nachtvlindernacht. Hiermee hoopt de stichting nachtvlinderaars en andere enthousiastelingen in contact te brengen met nachtvlinders.

Kijk voor meer informatie over de Nationale Nachtvlindernacht in de Hortus Botanicus op deze website. Hier kun je ook een kaartje kopen.