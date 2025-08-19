Na roerige jaren opent bakkerij Beukeveld nieuwe vestiging in Vinkhuizen

Foto via Bakkerij Beukeveld

Bakkerij Beukeveld heeft in Groningen een nieuwe winkel geopend. De vestiging aan de Siersteenlaan in Winkelcentrum Vinkhuizen ging op afgelopen maandag open.

De bakkerij had al een winkel aan de Parkweg en een productielocatie aan de Protonstraat. Volgens directeur Jan Douwe Gerbranda (van eigenaar Bakkerij Van der Kloet) is gekozen voor Vinkhuizen vanwege de bereikbaarheid en voorzieningen in de wijk. Gerberda kijkt daarbij ook naar het voorzieningsgebied, waar de komende jaren 10.000 nieuwe woningen bij komen.

De uitbreiding volgt na een roerige periode. In oktober vorig jaar werd Bakkerij Beukeveld failliet verklaard. De vestigingen aan de Parkweg en de Protonstraat konden destijds open blijven. De winkel aan het Overwinningsplein kwam in handen van een andere bakker.

Kort daarna nam Bakkerij Van der Kloet uit Franeker Beukeveld over. Ook dat bedrijf vroeg in juli vorig jaar faillissement aan, maar maakte later een doorstart. Voor de Groningse winkels had dit weinig tot geen gevolgen, omdat zij onder een aparte bv vielen.