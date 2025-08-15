Muziek, toespraken, kranslegging en minuut stilte: herdenking bezetting Nederlands-Indië op Martinikerkhof

Foto: 112 Groningen

De jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië vond aan het eind van deze vrijdagmiddag plaats op het Martinikerkhof.

De herdenking begon om 17:30 uur en duurde ongeveer een uur. Het programma bestond uit muziek, toespraken, een minuut stilte en een kranslegging. Een van de kransleggers was Leo van der Weele, die zelf in verschillende Jappenkampen zat.

Na de herdenking konden bezoekers napraten met koffie, thee en een klein Indonesisch hapje. Tijdens de nazit zong een dameskoor het lied ‘De Nieuwe Wereld’ van Dvořák, dat oorspronkelijk in een vrouwenkamp op Sumatra werd gezongen.

Foto: 112 Groningen Foto: 112 Groningen Foto: 112 Groningen

De herdenking werd dit jaar voorafgegaan door een pop-up expositie in de Martinikerk. Kunstenaar Egbert Pikkemaat liet met deze expositie persoonlijke verhalen van Indische en Molukse Groningers zien.

Veel van de aanwezigen bij de herdenking op het Martinikerkhof maakten vrijdagavond gebruik van de gelegenheid om de expositie te bezichtigen.