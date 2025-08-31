Musicalgroep Kaos zoekt talent voor stuk ‘Spijt’: “In september open repetities”

Musicalgroep Kaos uit Groningen brengt volgend voorjaar het stuk ‘Spijt’ op de planken. Om de productie te kunnen realiseren, zoekt de groep jongeren die zich bij hen willen aansluiten. Een gesprek met Robert Ramaker, medeoprichter van de groep.

Robert, wat is musicalgroep Kaos precies?

“Kaos is vorig jaar opgericht en is onderdeel van Kabaal Muziektheater. We zijn begonnen met één groep middelbare scholieren, maar door de toename van het aantal leden hebben we de groepen gesplitst in een onderbouw en een bovenbouw. Kaos is de bovenbouw en bestaat uit tieners en jongvolwassenen van 16 tot 25 jaar. Vorig jaar bracht deze groep de eerste voorstelling, ‘De Golf’, op de planken. Dat beviel erg goed. Het is een wat oudere, serieuzere groep die weet wat ze wil en meer durft.”

In het nieuwe seizoen, dat nu begint, willen jullie het stuk ‘Spijt’ op de planken brengen…

“‘Spijt’ is een musical gebaseerd op het bekende boek van Carry Slee. Het verhaal gaat over vriendschap, keuzes en de gevolgen van pesten. We willen de jongeren uitdagen om dit verhaal met kracht en emotie op het toneel te zetten. Het is geen oppervlakkige showmusical; het is een echt Nederlands verhaal met inhoud, spanning en interessante rollen. Er zitten heftige pestscènes in. Het zou een geschikt stuk zijn voor middelbare scholen, maar dat is lastig te organiseren. Daarom is het de bedoeling om een tour te maken langs verschillende kleine theaters in het Noorden.”

Waarom is er specifiek voor dit stuk gekozen?

“Ik zocht een integer stuk met leuke en aansprekende muziek. Er zijn weinig andere stukken die deze combinatie hebben. Afgelopen voorjaar hebben we ‘De Golf’ gepresenteerd, een stuk over de Tweede Wereldoorlog en de vraag hoe een samenleving zich kon laten meeslepen door een gevaarlijk regime. Misschien hadden we voor het nieuwe seizoen een luchtiger verhaal kunnen kiezen. Aan de andere kant gaan we aan de slag met een nieuwe groep. We hebben ook een nieuwe regisseur, Jack Lok, die heeft aangegeven te willen bouwen aan deze groep. Daarbij zijn verbinding en chemie belangrijk, en dan past dit stuk heel goed.”

En nu zijn jullie op zoek naar nieuwe leden…

“Klopt. We zoeken vijf nieuwe leden tussen de 16 en 25 jaar oud. De afgelopen maanden zijn er verschillende leden vertrokken, bijvoorbeeld omdat ze in andere steden zijn gaan studeren. Ook zijn er leden die in Groningen blijven, maar zich aansluiten bij een studentenvereniging op dit gebied. Als alle posities worden ingevuld, staan we met zestien mensen op het podium. Dat biedt veel mogelijkheden: er is genoeg ruimte voor iedereen en we kunnen het stuk dieper uitspelen.”

Waarom zouden jongeren zich bij jullie aan moeten sluiten?

“Omdat we een heel gezellige groep zijn met een goede sfeer. We maken muziektheater op een hoog niveau, maar er is wel veel ruimte om te leren en je verder te ontwikkelen. Bij ons is er goede begeleiding. We vinden het belangrijk om kansen te bieden. Zo kunnen oudere leden bijvoorbeeld helpen bij de jongere groepen. Onlangs kregen we het verzoek van een lid om eens als regisseur aan de slag te gaan. Die heeft afgelopen week bij het Bommen Berend-theater als co-regisseur meegelopen. Dat is toch fantastisch?”

Kan iedereen zich aanmelden, of moet je wel iets kunnen?

“In september vinden er op 2, 9 en 16 september open repetities plaats. Je kunt dan kennis met ons maken en meelopen. Mocht het van beide kanten klikken, dan volgt er op 23 september een auditie. Dus ja, je moet wel iets kunnen. Je moet bijvoorbeeld kunnen zingen. Daarmee bedoel ik dat je in staat moet zijn om na te zingen wat ik voorzing, zonder dat je stem alle kanten opvliegt. Dat vinden wij een goede basis van waaruit we verder kunnen werken, zodat je bijvoorbeeld kunt uitgroeien tot een solobijdrage. En bij acteren kun je veel leren. Vooral lef hebben is hierbij belangrijk.”

Steeds minder scholen besteden aandacht aan muziekonderwijs. Is dat zorgelijk?

“Ja, dat is het zeker. Dat is ook de reden waarom ik het probeer om te draaien. Op de school van mijn kinderen, waar weinig aandacht was voor muziek, ben ik een kinderkoor gestart. We zien nu dat kinderen uit dit koor doorstromen naar het muziektheater. Samen met muziekdocent Jorien Elout ben ik ook actief onder de naam Wiebeltenen. We geven workshops op scholen en bieden muzikale programma’s aan voor kinderen op de basisschool. Want wat je zegt, klopt: leerkrachten zeggen vaak ‘ik kan niet zingen’. Er is schaamte en onkunde, en het muziekonderwijs lijdt daaronder. Terwijl muziek en theater juist belangrijk zijn in de schoolklas. In een kring een liedje zingen is saai. Wij komen bijvoorbeeld met het idee om de kinderen als ‘zware jongens’ op te laten treden, in een streepjespak, met een liedje over het overvallen van een bank. Dan wordt het ineens leuk.”

Je vertelde dat er in september open repetities plaatsvinden?

“Dat klopt. Wij oefenen en repeteren in buurtcentrum Kostverloren. De deuren staan komende dinsdag, en ook op 9 en 16 september, wagenwijd open. Van 20.15 tot 22.00 uur zijn tieners en andere geïnteresseerden welkom om te komen kijken en kennis te maken. Als ze het leuk vinden, kunnen ze zich aansluiten. Zoals gezegd vinden daarna de audities plaats. We hopen straks met een prachtige groep op het podium te kunnen staan om het stuk van Carry Slee goed neer te kunnen zetten.”

Meer informatie en je aanmelden kan op deze website.