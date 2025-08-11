Motorrijder uit Stad overleden na ongeluk bij Den Ham

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Sietse Veldstraweg (de N983) vlak bij Den Ham is maandagmiddag een motorrijder overleden door een ongeluk. Hulpverlening mocht niet meer baten voor de 73-jarige man uit Groningen.

Meerdere hulpdiensten kwam naar de plek van het ongeluk om te proberen het leven van de motorrijder te redden, waaronder het mobiel medisch team. Maar de hulp mocht niet meer baten en de motorrijder uit Stad overleed ter plaatse.

Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken en hing het om een éénzijdig ongeval.

Het is daarmee het tweede dodelijke ongeval in de provincie van deze maandag. Op de Friesestraatweg bij Grijpskerk kwamen maandagochtend drie inzittenden van twee personenauto’s om het leven door een botsing.