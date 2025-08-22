Minder muggenoverlast dit jaar, maar in Groningen nog altijd veel meldingen

Een huissteekmug (Culex pipiens) - Foto: Jedesto via Wikimedia Commons

Dit jaar ervaren Nederlanders minder overlast van muggen dan in eerdere jaren. Dat blijkt uit gegevens van de Muggenradar van Nature Today over de eerste drie weken van augustus. Maar Groningen is nog steeds één van de provincies waar de meeste klachten vandaan komen.

In de eerste drie weken van augustus meldde 42 procent van de deelnemers aan Muggenradar dat ze muggenoverlast hadden. Vorige jaren lag dat percentage hoger, tot wel 68 procent in 2021. Deskundigen denken dat de droogte zorgt voor minder broedplaatsen. Daardoor zijn er landelijk minder muggen.

In Groningen is de situatie anders. Samen met Zuid-Holland staat de provincie bovenaan de lijst van meldingen. Opvallend is dat in Groningen ook veel mensen aangaven dat zij ‘veel overlast’ hadden, met 27 procent. In de meeste andere provincies ligt dat percentage rond de 10 procent of minder.

De huissteekmug is de soort die in Nederland het vaakst voorkomt. Deze legt eitjes in regentonnen, vogelbadjes en andere kleine waterbakken. Bewoners wordt daarom aangeraden om stilstaand water wekelijks te verversen of weg te gooien.

Naast de overlast kunnen muggen ook ziektes verspreiden. De gewone huissteekmug kan drager zijn van het Westnijlvirus. In Nederland is dit nog niet vastgesteld, maar in Zuid- en Oost-Europa komt het virus wel steeds vaker voor.