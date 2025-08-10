Mick van Wely weg bij De Telegraaf na grensoverschrijdend gedrag

Foto: Andreas Camilleri via Wikimedia Commons

De Telegraaf heeft zondag de samenwerking met verslaggever Mick van Wely per direct beëindigd. De in Groningen geboren journalist wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

De krant heeft hiertoe besloten nadat vast is komen te staan dat in de nacht van 31 juli op 1 augustus er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag, schrijft De Telegraaf in een verklaring. “Van Wely heeft de Mediahuis gedragscode, waarin staat dat medewerkers zich richting relaties professioneel en zakelijk moeten opstellen, geschonden door een seksueel getinte chat te hebben met een bron. Met deze grove schending voldoet hij niet aan de normen en waarden die De Telegraaf verwacht van zijn journalisten, zoals vastgesteld in de gedragscode en schaadt hij de reputatie van zijn werkgever”, zo schrijft de krant in een verklaring.

Van Wely werd in februari 1972 geboren in Groningen. In 2010 verscheen zijn eerste boek: ‘Verdoofd, verkracht en besmet’, dat ging over de Groninger hiv-zaak. In 2013 verscheen het boek ‘Levenslang: de straf en de daders’. In 2013 won hij de journalistiekprijs De Tegel voor de reconstructie van de rellen rond Project X in Haren in 2012. In februari 2022 kwam hij in het nieuws wegens meldingen van seksueel ongewenst gedrag. Er volgde toen een onderzoek en Van Wely mocht onder voorwaarden weer aan het werk.