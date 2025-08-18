Michael de Leeuw terug op de Groningse velden: “Ik kan me geen leven voorstellen zonder voetbal”

Voormalig FC Groningen-speler Michael de Leeuw heeft zijn eerste minuten gemaakt in het shirt van zaterdag derdeklasser SV Groen Geel. De aanvaller speelde in het verleden onder andere bij SC Veendam, FC Emmen en SC Cambuur, maar vooral bij FC Groningen, waar hij in 170 wedstrijden tot 60 doelpunten kwam, en met wie hij in 2015 de KNVB Beker won. Zaterdag kwam De Leeuw in actie tijdens een oefenduel tegen VV Hoogezand, die eindigde in 1-1.

De overstap naar de Groningse amateurclub kwam tot stand na een wedstrijd met Oud-FC Groningen in Tynaarlo.

“Daar kwam ik Shkodran Metaj tegen. Hij zei: waarom kom je niet bij Groen Geel spelen? Het is een gezellig team met jongens van ongeveer mijn leeftijd. Toen ik met de trainer en spelers sprak, dacht ik: ja, dit voelt goed. Ik had meteen weer zin om te voetballen.”

“Ik speel al sinds mijn vijfde en kan me eigenlijk geen leven zonder voetbal voorstellen. Daarom leek dit me een goed idee.”

Wennen aan het amateurvoetbal

De oud-speler van onder meer FC Groningen, Willem II en FC Emmen merkt wel dat het amateurvoetbal een andere wereld is.

“Bij profclubs is alles voor je geregeld: van bananen voor de warming-up tot de was. Hier moet je zelf zorgen dat je spullen in orde zijn.” Ook het spel is wennen. “Het is bijna altijd buitenspel”, lacht De Leeuw. “Soms werd er hier gevlagd terwijl de bal achteruit gespeeld wordt.

Snuffelen bij FC Groningen

Naast zijn avontuur bij Groen Geel gaat De Leeuw ook aan de slag bij zijn oude club FC Groningen. “Ik ga binnen de club verschillende kanten van het technische vlak verkennen: scouting, jeugdopleiding, eerste elftal. Als speler zie je veel, maar het is alsof je in een restaurant zit en de kok achter glas staat: je proeft het eten, maar weet niet precies hoe het wordt gemaakt. Dat ga ik nu ontdekken. Eerst wil ik zien en leren hoe processen lopen. Daarna kijk ik welke richting het beste bij me past.”

Vooruitkijken met Groen Geel

In zijn eerste optreden, waar hij de hele tweede helft speelde, gaf De Leeuw meteen een assist op de gelijkmaker van Ashwin Manuhutu. Over doelstellingen met zijn nieuwe team wil hij nog weinig kwijt. “Eerlijk gezegd heb ik nog geen idee hoe sterk de competitie is. Het belangrijkste voor nu is dat we aan elkaar wennen en plezier hebben in het spel. De rest gaan we later zien.”