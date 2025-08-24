Met Het Groninger Landschap ontdekken wat er allemaal in een sloot leeft

Heb je altijd al willen weten wat er zoal in een sloot leeft? Op deze zondag kunnen kinderen het zelf komen ontdekken bij het bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap bij Noorderhoogebrug.

In twee groepen, die om 14.00 en 15.00 uur starten, kun je onder begeleiding van medewerkers van Het Groninger Landschap je zoektocht beginnen. “Ga met een schepnetje op zoek naar waterdiertjes en ontdek wat er allemaal leeft. Heb je weleens een waterschorpioen of libellenlarve gezien? En wist je dat er ook slakken in de sloot leven? Ga met een schepnetje en een emmertje op pad. Met een zoekkaart kun je uitzoeken wat je hebt gevangen. Misschien vang je wel zo’n mooie slak of zelfs een kikkervisje!”, laat de natuurorganisatie weten.

Aanmelden voor de activiteit kan via deze website. Aanmelden is alleen nodig voor kinderen. “Als je zelf een schepnetje hebt, mag je dat gerust meenemen.” In ons land is het overigens slecht gesteld met de waterkwaliteit in sloten. Slechts twintig procent van de kleine wateren krijgt een voldoende, zo blijkt uit het nieuwste citizen science onderzoek ‘Vang de Watermonsters’ en het validatieonderzoek door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Tachtig procent van de wateren scoort onvoldoende, met als gevolg dat de biodiversiteit in en rondom de Nederlandse wateren steeds verder in de knel komt.

Rob van Tilburg, directeur Programma’s van Natuur & Milieu, pleit voor actie: “Een versnelling van de aanpak heeft nu de hoogste prioriteit nodig. Wij pleiten voor het slim combineren van oplossingen, die tegelijkertijd stikstof en CO2-uitstoot verminderen, waterkwaliteit verbeteren en bijdragen aan natuurherstel.”