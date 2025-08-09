Meldpunt voor personen die vastlopen bij Jeugdbescherming Noord ontvangt flink aantal meldingen

In de eerste dagen dat het meldpunt is geopend voor mensen die vastlopen bij Jeugdbescherming Noord, zijn er al een flink aantal meldingen binnengekomen. Initiatiefnemer Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen verwacht dat het aantal meldingen de komende tijd zal stijgen.

Yaneth, wat is de aanleiding geweest om dit meldpunt te openen?

“Omdat de situatie veel erger is dan mensen verwachten. Afgelopen voorjaar hebben we een commissie- en raadsvergadering gevoerd over jeugdbescherming. Die vergaderingen waren inhoudelijk al heel heftig. In de afgelopen periode hebben diverse mensen, die op verschillende manieren bij het onderwerp betrokken zijn, contact met mij opgenomen. Vaak zijn dat noodkreten. Omdat er zich meerdere mensen bij mij melden, heb ik het meldpunt geïnitieerd.”

Hoe is dit meldpunt opgezet?

“Ik heb het in de groep gegooid. De fractie van de PVV in de gemeenteraad zag direct de meerwaarde. En ook Leefbaar Assen en Lijst van Brakel, beide uit de Drentse hoofdstad, wilden meewerken. Tirza van Brakel had ervaring met het opzetten van een meldpunt en heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Met elkaar hebben we duidelijk afgesproken dat het een meldpunt moest worden dat niet politiek gemotiveerd zou zijn, dat dus onafhankelijk opereert. Ook vonden we het belangrijk dat het direct als een huis moest staan. Er melden zich mensen omdat ze nu een plek hebben waar ze naartoe kunnen, waar ze hun verhaal kwijt kunnen.”

Dat is ook de reden waarom de mensen niet met jullie in gesprek komen, hè?

“Klopt. Als raadsleden zijn wij geen helpdesk. Wij kunnen zaken en casussen niet oplossen. Het meldpunt wordt beheerd door onafhankelijke vertrouwenspersonen. Zij zijn niet verbonden aan jeugdzorginstellingen of overheden. Zij bieden een luisterend oor, geven desgewenst advies en kunnen gezinnen ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen of het aankaarten van misstanden.”

Wat is jullie rol in dit meldpunt?

“Wij zijn benieuwd naar de structuren en naar de patronen. Elke casus is anders, maar zijn er in die zaken lijnen te vinden waarmee je kunt zeggen: op dat bepaalde punt gaat het mis. Of op dat bepaalde punt zien we een tekortkoming. Door deze resultaten, door de data te analyseren, hopen we de volgende stap te kunnen zetten in het proces om de situatie te verbeteren. En op deze manier hebben we het ook op een nette manier ingericht, waardoor we kunnen spreken van een effectief meldpunt.”

Kun je al iets vertellen over de eerste reacties?

“Ik was daar wel bang voor. Ik vertelde al dat ik de afgelopen maanden veel reacties heb gekregen als raadslid. Ik dacht: als dit meldpunt open gaat, dan kan dat best wel wat betekenen. Vergelijk het met een steen die gaat rollen. De media hebben het allemaal groot opgepakt. En politici in andere gemeenteraden hebben aangegeven er een vervolg aan te willen geven. Dat is voor mij het bewijs dat we iets te pakken hebben dat van grote waarde is. En ergens denk ik ook: waarom was dit er nog niet? De problemen bij jeugdzorg spelen al zolang. Wat we hier doen is echt geen hogere wiskunde. Maar om je vraag te beantwoorden: in de eerste vier dagen hebben we een flink aantal reacties ontvangen. Wat ik begrepen heb, is dat het om mensen met uiteenlopende achtergronden gaat.”

Wat verwacht je van de toekomst?

“Ik denk dat het belangrijkste is dat mensen ons weten te vinden. Dat mensen durven om hun verhaal te doen. En wat ik al zei, het is jammer dat die mogelijkheid er nu pas is. We hebben het over mensen en gezinnen die al jarenlang gebukt gaan onder de omstandigheden. Die het jaren voor zich hebben moeten houden omdat ze niet wisten waar ze terechtkonden. En dat hoor ik ook; mensen zeggen dat niemand wilde luisteren. Dat ze blij en dankbaar zijn dat ze nu eindelijk eens hun verhaal kunnen doen.”

Bij de lancering van het meldpunt werd ook de hoop uitgesproken dat andere fracties uit de noordelijke provincies zich aan zouden sluiten. Is dat ook al gebeurd?

“Dat is nog niet direct gebeurd. Wel heeft de SP-fractie in Stadskanaal laten weten ook zo’n meldpunt op te willen zetten, in overleg met het door ons opgerichte meldpunt. Dat is uiteraard prima. Als deze fractie met hun meldpunt maar dezelfde intentie heeft. We willen er zijn voor de mensen die het nodig hebben. En nogmaals: het is onafhankelijk, het staat los van de politiek. Ik hoop dat ook andere initiatieven op deze manier worden ingericht.”

Hoe lang blijft het meldpunt open?

“Zolang als het nodig is. Ik verwacht dat er meer meldingen binnen gaan komen. Je moet je voorstellen dat de mensen die dit betreft te maken hebben met veel pijn, achterdocht en angst. Mensen hebben meerdere stadia doorleefd voor ze bereid zijn om hun verhaal te delen. Na het politieke reces wil ik met de andere initiatiefnemers om tafel om goede afspraken te maken over het vervolg. Daarbij is het belangrijk dat niemand zich groter gaat maken dan het meldpunt zelf. We hebben het over een groot onderwerp, waarbij ik verwacht dat er nog veel meer boven tafel gaat komen. Welke koers varen we, wat is de stip op de horizon? Dat moeten we voor onszelf helder en scherp houden.”

Gaat er in de politiek opnieuw over gesproken worden?

“Dit onderwerp verschijnt komende herfst opnieuw op de agenda. Het college heeft wat ons betreft wat uit te leggen. Wij als gemeente(raad) zijn eindverantwoordelijk. De raad is het hoogste orgaan en heeft het budgetrecht. Wij verstrekken geld aan de jeugdbescherming, een instelling waar het buitensporig slecht mee gaat, terwijl die situatie door het college niet van meet af aan met ons is gedeeld. En op een gegeven moment houdt het dan op. En dan kun je op zo’n moment zeggen ‘de informatie is nog onderweg’, maar je bent wel de verantwoordelijke bestuurder op dit dossier. Het gebeurt onder jouw toezicht. Je moet dan weten wat er speelt.”

Je klinkt heel strijdbaar…

“Ik wil op dit dossier duidelijkheid en ik wil helderheid. In gewone Jip- en Janneke-taal. We hebben het over een heel moeilijk dossier, waar ontzettend veel emoties omheen buitelen. Het certificaat van de jeugdbescherming is ingetrokken omdat er dingen niet goed gaan. Ik wil inzichtelijk hebben hoe de dingen ervoor staan en hoe we het op gaan lossen. De jaarcijfers bijvoorbeeld. Deze cijfers van Jeugdbescherming Noord werden veel later bekendgemaakt dan andere GJI’s (Gesloten Jeugdzorg Instellingen). Waarom? Vervolgens treedt de Raad van Toezicht af. Dat gebeurt op een moment dat je daardoor geen rekening en verantwoording meer af kunt leggen, terwijl je zo zwaar onder vuur ligt. Dat doet mijn haren ten berge rijzen. Hier wil mijn fractie uitleg over.”

Verscherpt toezicht

Afgelopen maand werd bekend dat Jeugdbescherming Noord onder verscherpt toezicht is geplaatst en dat de Raad van Toezicht aftreedt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren in de provincies Groningen en Drenthe niet op tijd de hulp en bescherming krijgen die ze nodig hebben. Jongeren en gezinnen moeten lang wachten voordat er actie wordt ondernomen. Wanneer een aanmelding binnenkomt, moet de jeugdbescherming binnen vijf dagen een eerste gesprek hebben gehad. In twee van de vijf situaties wordt dat niet gehaald. Vervolgens moet er binnen zes weken een plan van aanpak zijn. In zeventig procent van de gevallen gebeurt dit niet. Verder blijkt dat dossiers niet nauwkeurig worden bijgehouden, waardoor onduidelijk is welke problemen er spelen en welke hulp nodig is.



Een deel van de problemen wordt veroorzaakt door het personeelstekort. Er is veel verzuim en verloop onder de medewerkers. Een deel van de jongeren heeft geen vaste begeleider. De inspecties geven aan dat de jeugdbescherming niet alle problemen kan oplossen, omdat ze deels worden veroorzaakt door de manier waarop het systeem is ingericht. Op andere punten krijgt de instantie zeven maanden de tijd om verbeteringen te laten zien. Gedurende die periode blijft Jeugdbescherming Noord onder verscherpt toezicht staan.

Via de mail kan het meldpunt bereikt worden via dit mailadres. Daarnaast is men ook actief op Facebook.