Meerstad zondag in het teken van drakenbootrace: “Grote vraag is wie er gaat winnen”

Foto: Niels Hilboesen

In Meerstad vindt zondag bij het Strandhuis een drakenbootrace plaats. Het evenement, waarvoor vijftien teams zich hebben aangemeld, zou aanvankelijk in juli worden gehouden, maar werd toen afgelast vanwege slecht weer.

“We hebben voor deze editie drie boten gehuurd, waardoor er meer races gehouden kunnen worden”, laat de organisatie weten. “Elk team mag ook aan meerdere races meedoen. Als je verliest, kun je daarna nogmaals meedoen. Deze mogelijkheid hadden we vorig jaar niet.” Elk team heeft in de voorbereiding een naam bedacht, zoals ‘verzuipende reigers’, ‘Alcatraz eiland’ en ‘draken van moeders’. “De grote vraag die ons allemaal bezighoudt is er wie zondag gaat winnen.”

Een drakenbootrace is een wedstrijd waarbij teams met een lange, beschilderde drakenboot, voortgestuwd door zestien peddelaars, een parcours varen tegen andere teams. Een trommelaar op de boeg geeft het ritme aan, terwijl een stuurman achterop de boot de koers bepaalt. Succes hangt af van teamwork, kracht en het synchroon insteken van de peddels om zo snel mogelijk te varen. De drakenbootrace zou zondag tezamen gehouden worden met het Oeverfeest. Echter gaat dit evenement niet door. Zij laten weten: “De weergoden hebben andere plannen dit weekend. Omdat we vinden dat het feest pas écht kan schitteren wanneer de zon schijnt, er gezelligheid is en er blije gezichten zijn, hebben we besloten om het festival te verplaatsen naar 20 en 21 september.”

De drakenbootrace begint zondag om 12.00 uur. “Het wordt een spectaculaire race en wij hopen op veel publiek dat de teams komt aanmoedigen”, aldus de organisatie. “Naast de grote drakenbootwisselbeker, zijn er nog meer leuke prijzen te winnen.” Het Strandhuis zorgt voor de catering.