Meer mensen verhuizen weg uit onze gemeente dan naar ons toe komen

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

In 2023 vertrokken 14.244 mensen vanuit Groningen naar andere delen van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dezelfde periode verhuisden 13.465 mensen juist naar de provincie.

Midden-Groningen populairste bestemming, veel instroom uit Het Hogeland

Groningen had daarmee een negatief verhuisoverschot van 779 personen. De populairste bestemming voor vertrekkers uit Groningen was Midden-Groningen (1.136 personen). Daarna volgden Tynaarlo (894), Westerwolde (746) en Het Hogeland (744).

Het hoogste aantal nieuwe Groningers kwam uit Het Hogeland (659), Eemsdelta (445), Noordenveld (348) en Midden-Groningen (339). Ook kwamen er 301 mensen uit Tynaarlo naar de stad.

Veel vertrekkers uit Groningen vestigden zich ook in Amsterdam (890), Utrecht (536) en Rotterdam (341). Uit deze steden verhuisden respectievelijk 621, 326 en 239 mensen naar Groningen.

Gestage groei inwoneraantal

Ondanks het vertrekoverschot nam het inwonertal de afgelopen jaren toe. In 2020 telde Groningen 232.874 inwoners. In 2025 waren dat er 244.441. Dit is een stijging van ruim 11.500 mensen in vijf jaar tijd. In de eerste zes maanden van 2025 nam het aantal inwoners wel af met 1.502 personen. Deze afname komt door een combinatie van geboortes, sterfte, verhuizingen en migratie.

Volgens OIS Groningen telt de gemeente in 2044 ruim 39.000 inwoners meer dan nu. Het aantal huishoudens groeit met 29 procent. In 2044 bestaat meer dan 60 procent uit alleenstaanden. Die groei komt vooral door nieuwbouw en migratie, met name van internationale studenten en arbeidsmigranten.

In Meerstad en Meerdorpen vestigen zich veel jonge gezinnen. In Hoogkerk, Beijum en De Hunze daalt het aantal inwoners door weinig nieuwbouw. In het centrum blijven jongeren en studenten dominant. In dorpen als Glimmen en Onnen neemt juist het aandeel ouderen sterk toe.