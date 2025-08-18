Meer bussen op populaire lijnen na zomervakantie

Foto via OV-Bureau Groningen Drenthe

Komende zondag (24 augustus) de zomervakantie voorbij voor Qbuzz. Dan start de busvervoerder de reguliere dienstregeling weer op. Op een aantal buslijnen wordt vaker gereden. Ook veranderen op sommige lijnen de vertrektijden.

Op Q-link 3 (Leek – Lewenborg) en 4 (Roden – Beijum) rijdt in de spits weer elke tien minuten een bus. Ook in het weekend zijn er extra ritten voor uitgaanspubliek en terugkerende studenten. Q-link 6 krijgt meer spitsritten tussen Appingedam en Groningen.

Vanuit Zoutkamp komt een nieuwe sneldienst, lijn 165, naar Winsum en Groningen Hoofdstation. Daarmee zijn reizigers tot vijftien minuten sneller. Deze lijn vervangt lijn 66 naar Zernike Campus.

Reizigers naar Zernike kunnen voortaan ook makkelijk overstappen op station Groningen Noord. Dat station is sinds juli direct verbonden met treinen uit onder meer Veendam, Winschoten en Hoogezand. Overdag rijden er acht bussen per uur tussen Station Noord en Zernike, vanaf 1 september zelfs twaalf.

Nieuw is ook de nachtbus via Vries. In de nacht van zaterdag op zondag rijdt lijn 410 van Groningen naar Assen elk uur via Vries. Samen met lijn 409 is er daarmee bijna elk half uur een nachtbus tussen beide steden.

Op meer lijnen zijn er aanpassingen in de tijden. Reizigers krijgen het advies om hun reis vooraf te plannen via de website van Qbuzz.