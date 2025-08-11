Marcel Groninger met Erwin van de Looi naar Slovenië

Foto via FC Groningen

Marcel Groninger, voormalig assistent-trainer van FC Groningen, vervolgt zijn carrière in Slovenië. Hij wordt assistent van Erwin van de Looi bij NK Olimpija Ljubljana.

Beide trainers werkten eerder samen bij FC Groningen en Jong Oranje. Van de Looi was van 2023 tot dit jaar hoofdtrainer van Heracles Almelo. Van 2013 tot 2016 had hij dezelfde functie bij de FC. De afgelopen jaren was hij bondscoach van Jong Oranje.

Groninger maakte in maart van dit jaar bekend dat hij niet verder wilde gaan als assistent-trainer bij FC Groningen. Hij werkte in totaal acht jaar bij de FC en stapte op toen het verlengen van zijn contract hem te lang duurde.

NK Olimpija Ljubljana is kampioen van Slovenië. De club werd in juli in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld, maar kan zich nog plaatsen voor de competitiefase van de Conference League. Het moet donderdag dan wel winnen van Egnatia uit Albanië.