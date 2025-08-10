“Maandag zonnig en warm, komende dagen tropisch”

Foto: Rieks Oijnhausen

De komende dagen is het volop zomer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het op woensdag mogelijk 32 graden worden.

“Maandag is het zonnig en warm weer met een maximumtemperatuur die oploopt naar 25 of 26 graden”, vertelt Kamphuis. “De wind komt uit verschillende richtingen en is zwak, windkracht 2. In de nacht naar dinsdag koelt het af tot rond de 15 graden. Dinsdag is het broeierig en zeer warm met een maximumtemperatuur van 28 of 29 graden. Naast zon is er ook bewolking en een kleine kans op een bui. De oostenwind is zwak of matig windkracht 2 of 3. In de nacht naar woensdag liggen de minima rond de 14 graden.”

“Woensdag is het zonnig en tropisch warm bij 30 tot 32 graden. Het blijft droog en ook dan staat er weinig wind, nu uit het zuiden. Op de weerpagina is alles te lezen over de verdere vooruitzichten en of de scherpste kantjes na donderdag van de hitte af gaan of dat de tropische hitte doorzet. Ook het nieuwe AI-model van het ECMWF heeft er een visie over die niet alleen te lezen maar ook te beluisteren zal zijn tijdens het weerpraatje om 08.50 uur in de OOG-Ochtendshow op OOG Radio.”