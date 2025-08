“Maandag zon en regen, na woensdag geleidelijk warmer”

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

Na een grijze periode lonkt warmer zomerweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis loopt in de tweede helft van de nieuwe werkweek de temperatuur op en gaat de zon zich ook vaker laten zien.

“Maandag is er eerst af en toe zon”, vertelt Kamphuis. “Daarna volgt er geleidelijk toenemende bewolking gevolgd door lichte regen. In de loop van de middag wordt het weer droog en in de avond volgt meer regen. Het wordt 21 of 22 graden bij een matige zuidwestenwind die in de namiddag toeneemt naar vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6.”

"Dinsdag is er af en toe zon en vallen er enkele buien. Het wordt 19 graden bij een forse westenwind, windkracht 5. Woensdag is het op een enkel lokaal spatje regen na droog. Met af en toe zon wordt het 20 graden en het is heel kalm weer. Daarna wordt het geleidelijk aan warmer en gaat de zon vaker schijnen.