Maandag wisselend bewolkt, op dinsdag zomers warm

Foto: Sebastiaan Scheffer

Zon en bewolking wisselen elkaar de komende dagen af. Dinsdag kan het zomers warm worden met 25 of 26 graden als maximumtemperatuur.

Maandag begint de dag zonnig, maar al snel verschijnen er stapelwolken. Aan het einde van de ochtend en in de middag neemt de bewolking toe en is een buitje mogelijk. De wind is zwak en draait van west naar zuidoost. De temperatuur wordt 20 of 21 graden. In de nacht van maandag op dinsdag blijft het grotendeels helder en droog, met een minimumtemperatuur van zo’n 13 graden.

Op dinsdag is er meer ruimte voor de zon, afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting wordt het 25 of 26 graden. Woensdag begint zonnig, waarna de bewolking toeneemt. Het blijft droog. Bij een zwakke tot matige wind die naar het zuidwesten draait, wordt het dan 24 graden.