“Maandag regen maar ook zon, komende dagen buien”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen zijn er zonnige perioden, maar vallen er ook buien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zou komend weekend wel eens de nazomer op bezoek kunnen komen.

“Maandagochtend vroeg hebben we te maken met naar het oosten wegtrekkende regen”, vertelt Kamphuis. “Verder is er af en toe zon en valt er lokaal een buitje. Het wordt 22 graden bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3. In de nacht van maandag op dinsdag zijn er opklaringen en ligt de minimumtemperatuur rond de 13 graden bij droog weer.”

“Dinsdag is er veel bewolking en klaart het zo nu en dan op. In de loop van de dag valt er een bui bij 21 graden als maximumtemperatuur. De rest van de week schommelt de temperatuur rond dezelfde waarde en valt er soms een bui. Tijdens het weekend zou de nazomer wel eens op bezoek kunnen komen met flink oplopende temperaturen en veel zon. Meer daarover lees je op de weerpagina of luister op werkdagen naar het weerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”