“Maandag perioden met zon, na woensdag lagere temperaturen en kans op een bui”

Foto: Joris van Tweel

Tropische temperaturen hoeven we komende dagen niet te verwachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaan na woensdag de temperaturen enkele graden omlaag en neemt de kans op een bui toe.

“Maandag zijn er perioden met zon, maar neemt de bewolking in de loop van de dag toe”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het is warm bij 24 of 25 graden als maximumtemperatuur. In de nacht naar dinsdag koelt het af naar 12 graden en is het helder. Dinsdag zijn er opnieuw zonnige perioden die worden afgewisseld door wolkenvelden. De maximumtemperatuur ligt rond de 23 graden bij een matige noordenwind, windkracht 3 tot 4.”

“Woensdag is er wat meer bewolking, maar blijft het droog en ligt de middagtemperatuur rond de 22 graden. Daarna gaan de temperaturen enkele graden omlaag en neemt de kans op een bui toe. Meer daarover op de weerpagina of luister op werkdagen in de ochtend naar het radioweerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”