Lycurgus haalt drie nieuwe spelers binnen

(v.l.n.r.) Julien Lecat, Elliot Collard en Lars Geerlings - Foto's via Lycurgus

Volleybalclub Lycurgus heeft zich versterkt met drie nieuwe spelers: de Canadees Elliot Collard, de Fransman Julien Lecat en de Nederlander Lars Geerlings.

De 24-jarige middenaanvaller Collard uit Montréal speelde eerder op universitair niveau in Canada en maakte deel uit van het beachvolleybalprogramma van Team Canada. Lecat is de eerste Fransman in de geschiedenis van Lycurgus. De passer-loper speelde eerder bij Montpellier, waar hij de landstitel en Supercup won. Daarna speelde Lecat bij Menen in België. De derde aanwinst is de 19-jarige Geerlings. Hij komt over van Volleybal Vereniging Utrecht en speelt als diagonaal. Geerlings maakte afgelopen zomer zijn debuut bij Jong Oranje en combineert in Groningen zijn sportcarrière met een studie.

Met deze drie nieuwe spelers komt het aantal vastgelegde selectiespelers voor komend seizoen op zeven. Naast Geerlings en Martijn Brilhuis als diagonalen en Lecat en Jo Gladsoy Sunde als passer-lopers, beschikt Lycurgus ook over Collard als middenaanvaller en Gijs van Solkema en Tieme de Jong als spelverdelers.