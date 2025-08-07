Levensverwachting van Groningers stijgt, maar minder snel dan elders

foto: TK_Presse / Flickr.com

De levensverwachting in Groningen is sinds de eeuwwisseling minder hard gestegen dan in vergelijkbare gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Een verklaring daarvoor geeft het instituut niet.

Kinderen die tussen 2020 en 2023 in Groningen zijn geboren, worden gemiddeld 80 jaar en 10 maanden oud. Dat betekent dat ze drie jaar en vijf maanden langer zullen leven dan mensen die hier tussen 1996 en 1999 geboren zijn. Toch is de levensverwachting in Groningen sinds het begin van de eeuw minder hard gestegen dan in de vijftien gemeenten die het meest op Groningen lijken. Het gaat onder meer om Nijmegen, Maastricht, Tilburg, Leeuwarden en Utrecht.

De levensverwachting van 65-jarigen in Groningen is sinds het begin van deze eeuw met twee jaar en één maand gestegen. De gemiddelde levensverwachting in ons land is sinds het begin van de eeuw gestegen. Mannen worden 80 jaar en een beetje; vrouwen worden ruim 83 jaar. Het RIVM verwacht dat in 2050 mensen gemiddeld nog eens vijf jaar ouder worden.