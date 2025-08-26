Lange rij voor AH in Beijum bij heropening na verbouwing

Foto: Foto - Albert Heijn, The Arrows

Na een verbouwing die meer dan twee weken duurde, ging dinsdagochtend de Albert Heijn in Winkelcentrum Beijum weer open. Dat zorgde voor flinke drukte voor de deur van de supermarkt.

Al rennend door een lint openden medewerkers van de supermarkt de vernieuwde winkel. Daarna mochten de wachtende klanten de vernieuwde winkel in. Die valt in de smaak bij klanten, aldus supermarktmanager Richard van Huis: “We hebben in de korte tijd dat we open zijn al veel positieve reacties gekregen. Klanten vinden dat de winkel lekker ruim en overzichtelijk is geworden. Maar bovenal zijn ze blij dat we gewoon weer open zijn.”

De verbouwing van de winkel had vooral invloed op de indeling. De ingang is verplaatst naar de rechterkant en er is een nieuwe en meer logische looproute. Dat moet zorgen voor meer ruimte op de afdelingen en meer overzicht. Voor de verbouwing werden de verse en diepvriesproducten aan de Voedselbank Groningen gedoneerd.