Laboratorium Feringa-gebouw voorlopig nog dicht

Feringa Building Zernike - Foto Andor Heij

Het laboratorium in het Feringa Building van de RUG blijft voorlopig gesloten. Dat meldt een woordvoerder van de Rijksuniversiteit aan RTV Noord.

Ook vijftien kantoorruimtes die tijdens de brand van een week geleden waterschade opliepen, blijven voorlopig dicht. De brand op de vierde verdieping van het lab ontstond in een zuurkast tijdens een experiment. Vervolgens sloeg de sprinklerinstallatie, waardoor er veel waterschade ontstond op de vier onderste verdiepingen.

Deze maandag is de bewuste vleugel weer open voor onderzoek en colleges, behalve het bewuste laboratorium en vijftien kantoorruimtes. Het is niet bekend hoe lang het lab nog dicht blijft en hoe groot de schade is.