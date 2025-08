Kunstenaars nemen voormalige snackbar De Wachtkamer aan Bedumerweg tijdelijk over

In augustus krijgt het leegstaande pand van De Wachtkamer aan de Bedumerweg een nieuwe bestemming. Kunstenaarscollectief ‘Het Resort’ organiseert er vier weken lang een zomerproject. Elke week neemt een andere groep kunstenaars de ruimte over.

In het monumentale pand willen de kunstenaars onderzoeken wat een café kan zijn – zonder dat geld centraal staat. Tijdens het project is het café iedere vrijdag van 15.00 tot 19.00 uur open voor publiek. Er zijn dan activiteiten zoals workshops, lezingen, spelletjes, filmvertoningen en disco. Wat er te doen is, verschilt per week en wordt bedacht door de groep die op dat moment in het pand werkt.

Het gebouw uit 1954 begon als stationsrestauratie voor busreizigers. In de jaren tachtig veranderde de wachtkamer in een snackbar. Dat werd uiteindelijk cafetaria De Wachtkamer.

Foto: Sam Sitepu Foto: Sam Sitepu

Nadat de Voedsel- en Warenautoriteit er muizenkeutels hete koelingen vond, ging de zaak een tijd op slot. In 2021 viel de politie samen met de belastingdienst het pand binnen. Eind 2022 ging De Wachtkamer dicht en het pand verpauperde snel.

Maar het pand opknappen blijft moeilijk, omdat het gebouw door de gemeente is aangewezen als ‘karakteristiek object’. Dat betekent dat verbouwen alleen mag met een speciale vergunning en die is er nog steeds niet. Het zomerproject van het resort brengt er tijdelijk weer leven in het gebouw. Wat er daarna gebeurt, hangt af van de plannen van de eigenaar.