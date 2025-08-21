Kunstbeweging Toyisme maakt muurschildering aan Hereweg

Op de hoek van de Hereweg en de Vechtstraat wordt hard gewerkt aan een muurschildering van de kunstbeweging Toyisme. De beweging staat voor het speels omgaan met onderwerpen, door middel van felle kleuren en surrealistische schilderingen. Opvallend is dat de kunstenaars van het Toyisme altijd met maskers in de media verschijnen.

In 1992 richtte de Drentse kunstenaar “Dejo” de kunstbeweging op, met de visie om onderwerpen speels aan te pakken en de kunst centraal te stellen. Daarom dragen de kunstenaars van het Toyisme maskers, zodat het niet om de makers gaat, maar om het werk zelf. Dejo: “Ik ben bijvoorbeeld niet belangrijker, ondanks dat ik de oprichter ben, dan de andere negentien binnen deze beweging”.

Het hoofdkwartier van het Toyisme bevindt zich in Zuidlaren, maar de kunstenaars reizen de wereld over om aan verschillende projecten te werken. Deze week zijn twee kunstenaars uit China en Australië in Groningen aan het werk. Vorige week werkte er nog een kunstenaar uit Roemenië mee aan het project.

De maskers zullen echter niet voor altijd blijven. In 2042, vijftig jaar na de oprichting van Toyisme, zullen de kunstenaars hun ware identiteit onthullen. Dejo: “Dat is het einde van het Toyisme zoals wij het nu verstaan. Dat wil niet zeggen dat het helemaal ophoudt te bestaan, natuurlijk”.

De muurschildering krijgt de titel “Theater van de Droom” en wordt naar verwachting ergens tussen 1 en 15 oktober onthuld.