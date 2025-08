Kritiek van medewerkers op RUG vanwege weigering banden met Israël te verbreken

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben stevige kritiek op het College van Bestuur van de universiteit. De aanleiding is de weigering van het CvB om de banden met Israëlische universiteiten te verbreken of te bevriezen, zo meldde het Dagblad van het Noorden zaterdag. Volgens de medewerkers hanteert het bestuur een dubbele standaard in deze kwestie.

Al eerder deze zomer riep een grote groep van zo’n tweehonderd medewerkers in een open brief op tot actie. Ze eisten dat de RUG per direct alle banden zou verbreken met Israëlische instellingen die vermoedelijk betrokken zijn bij schendingen van het internationaal humanitair recht. De medewerkers vroegen ook om transparantie over de huidige samenwerkingen en om een duidelijke onderbouwing als de universiteit zou besluiten de banden te behouden.

Het CvB stelt echter dat het vasthoudt aan het principe van academische vrijheid. Critici zien dit als een zwak argument. Volgens hen kan academische vrijheid alleen bestaan als er ook sprake is van algemene vrijheid en de naleving van mensenrechten, iets wat in de Palestijnse gebieden onmogelijk is geworden. Om de situatie te beoordelen, heeft de universiteit een commissie in het leven geroepen die de internationale samenwerkingen moet toetsen. De resultaten hiervan worden na de zomer verwacht, iets wat veel wetenschappers te lang vinden duren. Zij kijken met jaloezie naar Belgische universiteiten, die al mensenrechtenbeleid hebben en daardoor sneller kunnen optreden in dit soort situaties.