Koeler weekend met kans op buitjes, hoogzomer voorlopig voorbij

Foto: Gerard Kobes

Na dagenlang warm zomerweer wordt het de komende dagen koeler en grijzer. Het weekend verloopt bewolkt met kans op lichte buitjes en ook de nieuwe week brengt gematigde temperaturen met toenemende kans op wat neerslag.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag is er veel bewolking en lokaal kan een spetterbuitje vallen. Het wordt 19 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht naar zondag zijn er wolken en een buitje, bij minima rond 15 graden.

Ook zondag overdag is het overwegend grijs en valt er een licht buitje. Het wordt 19 of 20 graden en de noordelijke wind is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3.

Er is maandag weer af en toe zon en wordt het met 23 graden ook wat warmer. Het blijft droog. Ook is de rest van de komende week laat de zon zich zo nu en dan zien, maar trekt er soms ook hardnekkige bewolking over. De temperatuur levert dagelijks een graad in en komt donderdag uit rond 18 of 19 graden. Daarbij neemt de kans op een bui geleidelijk toe. De laatste week van de schoolvakantie zal niet uitblinken in hoogzomers weer.