KNMI waarschuwt met ‘code geel’ voor verwachte hitte

De komende dagen geldt in heel Nederland de weerswaarschuwing ‘code geel’ van het KNMI voor aanhoudende hitte. Ook in Groningen kan het warm en benauwd worden. Daarom is vanaf deze dinsdag het Nationaal Hitteplan actief.

In het zuiden van Nederland wordt het dinsdag het warmst, met 33 tot 34 graden. In Groningen blijven de temperaturen lager, met mogelijk 29 of 30 graden. Woensdag stijgt de temperatuur landinwaarts tot boven 30 graden. In het oosten kan het plaatselijk 35 graden worden. In onze gemeente piekt het kwik waarschijnlijk rond 32 graden.

De lucht is vochtig, waardoor het benauwd kan aanvoelen. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen klachten krijgen. Ook de nachten zijn warm, met minima tussen 15 en 20 graden. In stedelijke gebieden zoals Stad wordt het ’s nachts niet koeler dan rond 20 graden. De nacht naar donderdag is het warmst.

Vanaf vrijdag wordt het minder warm en minder vochtig door een wind van zee.

Het Nationaal Hitteplan is een waarschuwing voor mantelzorgers en zorgprofessionals om extra op kwetsbare mensen te letten. Ouderen, jonge kinderen, mensen met chronische ziekten en daklozen lopen meer risico op gezondheidsproblemen door de hitte. Deze groepen kunnen last krijgen van uitdroging, hitteberoerte, vermoeidheid en hoofdpijn.

Zorgverleners wordt daarom gevraagd extra water te geven, huizen koel te houden en activiteiten buiten de warmste uren te plannen. Ook het voorkomen van verbranding door de zon is belangrijk.