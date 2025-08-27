Kledingzaak ‘Lange Dame’ voor lange dames gaat sluiten

Sinds 2015 verkoopt Diana Smith speciale kleding voor lange dames vanuit haar winkel ‘Lange Dame’ aan de Carolieweg. Maar nu heeft ze besloten te stoppen en de winkel per 1 maart volgend jaar te sluiten.

In 2011 opende Diana Smith haar eerste Lange Dame winkel in Winschoten. In 2015 opende ze een tweede pand in Groningen aan de Carolieweg 16. Nadat er in 2017 een brand uitbrak boven de winkel, moest de kledingzaak noodgedwongen verhuizen naar een nieuwe locatie en is het filiaal in Winschoten gesloten. Vanaf 2018 opereerde Lange Dame vanuit de Carolieweg 23.

Gedurende de afgelopen veertien jaar heeft Lange Dame een hechte klantenkring opgebouwd van lange dames vanuit het hele land en zelfs daarbuiten. “Reguliere winkels maken geen kleding voor lange vrouwen,” vertelt Diana, “ze hebben een gemiddelde confectiemaat van 1 meter 70, daar vallen wij niet onder. Lange vrouwen zijn 1 meter 78 tot 2 meter”.

Daarom kan het even schrikken zijn voor deze vaste klanten. “Sommige dames moeten even met een kop koffie aan tafel komen zitten om bij te komen,” vertelt Diana.

Diana is hard op zoek gegaan naar een mogelijke opvolger voor Lange Dame, maar dit mocht helaas niet baten. Als iemand toch nog interesse heeft om Lange Dame over te nemen, dan moet diegene er snel bij zijn. “De inkoopronde voor het volgende voorjaar en zomer sluit straks af, dus anders hebben ze geen collectie voor het volgende voorjaar en zomer,” verklaart Diana.