Kinderen beleven dag van hun leven met trike-tocht bij Gea’s Weggeefwinkel: “Met tranen in de ogen kijk ik dan toe”

Klaar voor de start. Foto: Danny Hoffmann / wijknieuws Vinkhuizen

De trike-tocht die zaterdag werd georganiseerd door Gea’s Weggeefwinkel is een groot succes geworden. Volgens Gea deden er zo’n 35 kinderen mee, die de dag van hun leven beleefden.

Gea, dit was alweer de derde keer dat dit evenement plaatsvond. Kun je vertellen wat een trike-tocht precies is?

“Je kunt zo langzamerhand echt spreken van een traditie. Twee jaar geleden boden we dit voor het eerst aan, en gisteren was de derde editie. Een trike is een voertuig dat drie wielen heeft; het voelt aan als een mix van een motor en een auto. Doordat het drie wielen heeft, is het heel comfortabel en stabiel. Voor de tocht konden kinderen zich inschrijven, waarmee zij getrakteerd werden op een mooie rit.”

Hoe is de dag gisteren verlopen?

“Het was geweldig. Echt een topdag. De afgelopen twee edities hadden we tropische omstandigheden. Aanvankelijk leek het erop dat het gisteren in het water zou vallen, maar gelukkig waren de weergoden ons opnieuw goed gezind. Het was weliswaar niet tropisch, maar in Vinkhuizen zitten we bij Magma, een locatie die in de luwte ligt. Zo af en toe was het gewoon warm. En we hadden 35 deelnemers, iets minder dan vorig jaar, maar nog steeds een hele goede opkomst.”

Hoe zag de route eruit?

“We hadden in totaal dertien trikes en werken samen met motorclubs Oxalis Deppei 4 Kids, Indo Melati Founder en Old Ambassadors. Er zijn drie tochten gemaakt van ongeveer vijftig minuten. De route voerde vanaf Magma naar Hoogkerk, Lettelbert, Pasop en Enumatil, om via De Poffert terug te keren naar Vinkhuizen. Tijdens de rit kregen de kinderen uiteraard een helm, een stofkraag en een zonnebril te leen. Sommige kinderen gingen alleen met een van de motorrijders mee, terwijl anderen de rit onder begeleiding van hun ouders beleefden. Dat gold voor de kinderen die het wel leuk vonden, maar het niet zo goed in hun eentje durfden.”

Wat is de waarde van deze dag voor de deelnemers?

“Die is immens. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Bij Gea’s Weggeefwinkel bedienen we een grote groep mensen die het financieel niet breed hebben. Het zijn mensen die vaak niet op vakantie kunnen. Mijn doel is altijd geweest om mensen te helpen. Zo is ook dit idee ontstaan. Als ik dan het plezier zie dat kinderen hebben, dan raakt mij dat. Ik zie blije en juichende kinderen, maar ook ouders die een mooie dag hebben. Ja, daar krijg ik de tranen van in mijn ogen. Met deze dag doen we echt iets goeds.”

De ritjes op de trikes waren niet het enige wat er te doen was, toch?

“Dat klopt. Het IT-bedrijf New Nexus uit Haren had een enorme foodtruck naar Vinkhuizen laten komen. Zij zorgden gedurende het hele programma voor gratis snacks zoals eierballen, hamburgers en broodjes vega pulled chicken. Ook was er drinken verkrijgbaar, waren er springkussens voor de kinderen en was er leuke muziek te horen. Al met al kunnen we spreken van een heel geslaagde dag.”

Dat maakt de slotvraag overbodig, maar komt er volgend jaar een vervolg?

“Uiteraard. Zonder twijfel. We weten nog niet wanneer, of het in het begin van de zomer of opnieuw in augustus zal zijn. Maar daarover houden we iedereen op de hoogte. Wat misschien ook leuk is om te vertellen, is dat we met iemand spraken die vroeg of zoiets ook niet voor de ouders aangeboden kan worden. Dat is een idee dat me bezighoudt. Want we bezorgen kinderen een leuke dag, maar de ouders staan veelal langs de zijlijn, terwijl zij ook wel wat ontspanning kunnen gebruiken. Ik kan nog niks toezeggen, maar ik wil wel kijken wat daarin mogelijk is. Wordt vervolgd dus!”