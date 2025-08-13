Kindercarnaval Beijum sluit af met feestelijke parade door de wijk

Kinderen in Beijum sloten deze woensdag het driedaagse Kindercarnaval in de wijk af met een kleurrijke parade en een groot feest, als hoogtepunt van een programma vol creativiteit en muziek.

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

De afgelopen dagen maakten de kinderen kostuums samen met een modeontwerper. Woensdagochtend konden zij zich laten schminken, in de aanloop naar de parade.

De parade zelf bij jongerencentrum Het Trefpunt. De stoet liep via Amkemaheerd en Winkelcentrum West naar Plein Oost, begeleid door een brassband. Daarna begon hier het afsluitende pleinfeest met muziek, spelletjes, een rodeostier, bungee-run en popcorn.