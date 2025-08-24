Kind op step botst tegen passerende auto

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een kind op een step is zondag in het begin van de avond op de Arduinlaan tegen de zijkant van een passerende auto gebotst. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 18.10 uur. “Een kind op een step kwam tussen een aantal geparkeerde auto’s vandaan en belandde daardoor op straat”, vertelt Weening. “Precies op dat moment passeerde er een personen auto. Het kind botste tegen de zijkant van deze auto.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen van een ambulance hebben het kind gecontroleerd. Deze kon ter plaatse aan diens verwondingen behandeld worden en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.