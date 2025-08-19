Kermis Groningens Ontzet opgebouwd op Grote Markt

Foto: webcam Grote Markt

De afgelopen dagen is er op de Grote Markt hard gewerkt aan de opbouw van de Zomerkermis. De kermis wordt georganiseerd ter gelegenheid van het Groningens Ontzet.

Maandag begonnen de exploitanten met het opbouwen van hun attracties en kramen, waarbij ze tot in de late avond doorgingen. Dinsdag aan het einde van de middag lijkt de Grote Markt al een echt kermisterrein. Voor het stadhuis staat een spookhuis, er is een oliebollenkraam te vinden, er staan gokkramen en exploitant Joop Hoefnagels is aanwezig met zijn Break Dance. Een bijzondere attractie is de gloednieuwe ‘Projekt 2’, die dit jaar voor het eerst langs de Nederlandse kermissen toert. Deze ‘afterburner’, een soort schommel, is 13,5 meter lang, 9,8 meter breed en 22 meter hoog. De attractie was voor het eerst te zien in Weert en kreeg daar lovende reacties.

Het is het tweede jaar op rij dat de kermis voor het Groningens Ontzet weer op de Grote Markt te vinden is. In 2023 was er geen kermis, omdat de Grote Markt op dat moment werd verbouwd en er geen geschikte alternatieve locatie kon worden gevonden.

Op 28 augustus wordt in Groningen het Gronings Ontzet gevierd. Dit wordt gevierd ter herdenking van de bevrijding van de stad in 1672, toen de stad werd belegerd door de troepen van Bernhard von Galen, de bisschop van Münster, beter bekend als Bommen Berend. Op 28 augustus, na een beleg van een maand, trok de bisschop zich terug. Dit werd gezien als een overwinning voor de stad en het keerpunt in het Rampjaar.

Liefhebbers van de kermis moeten overigens nog even geduld hebben: de kermis gaat woensdag om 12.00 uur open en blijft staan tot donderdag 28 augustus.

Bekijk hier een filmpje van de opbouw van de kermis: