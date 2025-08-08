KEI-week neemt extra maatregelen tegen hitte

Foto: KEI-week 2022 door Jorin Slump

De KEI-week begint maandag met temperaturen die flink oplopen. De verwachting is dat het kwik deze week vaak boven de 25 graden uitkomt en mogelijk zelfs 30 graden haalt. De organisatie neemt daarom maatregelen om de hitte het hoofd te bieden.

Volgens verschillende media worden bij alle buitenlocaties standaard palen met zonnebrandcrème en watertappunten geplaatst. Deelnemers krijgen daarnaast via sociale media en de KEI-app adviezen om voldoende water te drinken en de schaduw op te zoeken.

Als het 30 graden of warmer wordt, zoals waarschijnlijk woensdag, komen er extra maatregelen. Dan worden waterflesjes actief uitgedeeld en wordt de EHBO-capaciteit uitgebreid.

Ook in steden als Utrecht en Leiden, waar de introductieweken maandag starten, zijn hitteplannen ingevoerd. Daar worden onder meer waterpunten geplaatst en kan het programma worden aangepast als het te warm wordt.