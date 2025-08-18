Kater Donder na negen jaar herenigd met baasjes

Foto via Dierenambulance Groningen

Rode kater Donder is na negen jaar vermist te zijn geweest weer terug bij zijn baasjes. De kat werd vorige week donderdag gevangen bij Zernike in Groningen en bleek een chip te hebben. Daardoor konden de eigenaren snel worden gevonden.

Medewerkers van een kinderdagverblijf in Zernike zagen de kat al weken rondlopen. Het dier liep er al jaren: studenten, docenten en medewerkers van de campus spotten het dier regelmatig.

‘Onze rooie zat erin’

De laatste maanden liep Donder slecht en zijn vacht zat vol klitten. De dierenambulance zette daarom meerdere keren een vangkooi neer. Na weken zonder succes zat Donder er ineens toch in, schrijft de Dierenambulance op Facebook:

“Net op het moment dat we na bijna drie weken de hoop een beetje opgaven, is het donderdagavond de avondploeg die ziet dat het luikje niet omhoog staat. Zou het dan eindelijk? Ja! Onze rooie zat erin!”

Van Zernike naar Drenthe

In het asiel werd de chip van de kat uitgelezen. Daaruit bleek dat het om Donder ging. Bij de dierenarts werden de vervilte stukken vacht afgeschoren. Daarna haalden de baasjes van Donder hun huisdier op en namen hem, na negen jaar vermist te zijn geweest, mee terug naar huis.

De veertien jaar oude Donder woont nu in Drenthe bij zijn baasjes Vincent en Mariska, hun drie kinderen en vier andere katten. Hij mag daar rustig bijkomen op een kantoor aan huis. Vincent en Mariska waren stomverbaasd dat hun huisdier nog leefde. Maar het gaat goed met de rode kater, vertellen de blije baasjes. Hij eet en drinkt weer normaal, slaapt veel en gebruikt netjes de kattenbak. Voor Donder is er, na lange jaren buiten, nu eindelijk rust.