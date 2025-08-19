Kat Toetsie kiest het hazenpad bij reddingsactie brandweer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest dinsdagavond in actie komen voor een kat die een dak van een woning aan de Planetenlaan was opgevlucht. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 20.15 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een hoogwerker naar het adres werd gestuurd. “Het gaat om kat ‘Toetsie'”, vertelt Ten Cate. “De kat is ontsnapt en is via het dakraam het dak opgerend. Omdat het dier er niet meer af was te krijgen zijn de hulpdiensten gebeld.” Brandweerlieden hebben de hoogwerker gepositioneerd, waarna één van de brandweermannen in de korf omhoog ging om Toetsie te redden.

Ten Cate: “Toetsie zat niet te wachten op die vreemde mannen. Terwijl de korf naderde, koos het dier het hazenpad. Het sprong naar beneden en rende weg. Voor zover bekend raakte Toetsie niet gewond.” De brandweer is daarop weer teruggekeerd naar de kazerne.