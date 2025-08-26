Kapwerkzaamheden Betonbos gaan tot in de avond door: “Tweederde is inmiddels verdwenen”

Foto: Lars Faber

De kapwerkzaamheden in het Betonbos zijn dinsdagavond doorgegaan tot 19.00 uur. Volgens buurtbewoners is inmiddels tweederde van het bos met de grond gelijkgemaakt.

“We hebben vanavond de politie gebeld”, laten omwonenden weten. “In eerdere communicatie is aangegeven dat er op het terrein gewerkt zou worden van 07.00 tot 16.00 uur. Men houdt zich daar niet aan. De politie gaf aan geen tijd te hebben, en dat begrijpen we, want het is geen noodgeval. Vanachter de hekken hebben we contact proberen te zoeken met de medewerkers die de kap uitvoeren, maar zij reageren niet op verzoeken om in gesprek te gaan.”

De buurtbewoners vertellen verder: “De projectontwikkelaar heeft de afgelopen dagen aangegeven dat de kap ongeveer anderhalve week in beslag zou nemen. Ze wilden de werkzaamheden beginnen achter het Damsterdiep en vanaf daar richting de kade opschuiven, om vervolgens met de klok mee verder te werken. Op deze manier zouden dieren in het bos de tijd hebben om een veilig heenkomen te vinden. Maar ze houden zich er niet aan: er wordt lukraak gekapt. Onze indruk is dat het allemaal zo snel mogelijk weg moet, in ieder geval vóór donderdag, omdat er dan in de rechtbank een zaak behandeld wordt over het behoud van het bos.”

Aanhoudingen bij protest

Dinsdagochtend moest de politie ingrijpen op het terrein. Actievoerders hadden in de nacht van maandag op dinsdag het terrein betreden, waarbij een deel zich in bomen had verschanst. Zes actievoerders werden aangehouden. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau. De projectontwikkelaar laat weten dat de protestactie niet voor grote vertraging heeft gezorgd.

Het Betonbos

Het Betonbos ligt tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal. Decennia geleden zijn hier, op een braakliggend stuk terrein, tussen betonfunderingen bomen gaan groeien. Een inventarisatie in 2019 wees uit dat het om zo’n 350 bomen gaat. Hoewel het bos geen officiële status heeft, behoort het wel tot de Stedelijke Ecologische Structuur. Het bos moet wijken voor de nieuwe wijk Stadshavens. Omwonenden willen het bos behouden; ze zijn niet tegen nieuwe woningen, maar komen op voor de belangen van de natuur. In het Betonbos leven verschillende diersoorten en de aanwezigheid van natuur is bovendien goed voor de gezondheid en gaat hittestress tegen.