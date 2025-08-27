Kap Betonbos per direct stilgelegd: “Er moet verder onderzoek worden gedaan”

Foto: Lars Faber

De kap van het Betonbos is woensdagmiddag met onmiddellijke ingang stilgelegd. Dat heeft de provincie Groningen aan OOG laten weten.

“Het klopt dat we de kap vanmiddag hebben stilgelegd”, vertelt woordvoerder Jan van der Meide van de provincie. “We hebben dit voor de zekerheid gedaan. Op dit moment is onbekend hoe lang de werkzaamheden stil zullen liggen.” Van der Meide vertelt dat buurtbewoners contact hebben gezocht met de provincie, omdat zij onregelmatigheden hadden geconstateerd bij de kap. “Onze provinciaal handhaver is daarop naar het bos gegaan en heeft besloten dat het werk stilgelegd moet worden. Hoe het nu verder gaat, is onbekend. Er is in ieder geval vervolgonderzoek nodig.”

Omwonenden laten aan OOG weten dat duidelijk is geworden dat er bij de kap fouten zijn gemaakt, met betrekking tot de flora en fauna in het gebied. “Sinds maandag met de kap is begonnen, merken we in de buurt op dat vogels zenuwachtig gedrag vertonen. Ook de eekhoorn laat zich veelvuldig zien in de wijk. Het onderzoek dat in de aanloop naar de kap werd uitgevoerd, stelde dat hier geen eekhoorns zouden leven.” Het zou gaan om de ‘rode eekhoorn’, een beschermde diersoort in Nederland en België. Ook zouden er in het bos broedende houtduiven zijn gezien.

Op dit moment staat nog ongeveer tien procent van het Betonbos overeind. De buurtbewoners: “Er moet nu nieuw onderzoek gedaan worden. Dit is wat we altijd hebben gezegd: dat dit bos onderdeel uitmaakt van de stedelijke ecologische structuur waar veel dieren leven. Terwijl andere partijen zeggen dat het een geïsoleerd gebied is, dat onveilig zou zijn en juist beperkte ecologische waarde zou hebben. Maar we hebben het juist over een vitaal bos. De bomen die vandaag om zijn gehaald, zijn zeker veertig jaar oud. Daarmee heb je het over een potentieel monumentaal bos. Maar onderzoek naar de exacte leeftijd van het bos is ons altijd geweigerd. We hebben met een onafhankelijk expert nooit het terrein mogen betreden.”

Het Betonbos

Het Betonbos ligt tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal. Decennia geleden zijn hier, op een braakliggend stuk terrein, tussen betonfunderingen bomen gaan groeien. Een inventarisatie in 2019 wees uit dat het om zo’n 350 bomen gaat. Hoewel het bos geen officiële status heeft, behoort het wel tot de Stedelijke Ecologische Structuur. Het bos moet wijken voor de nieuwe wijk Stadshavens. Omwonenden willen het bos behouden; ze zijn niet tegen nieuwe woningen, maar komen op voor de belangen van de natuur. In het Betonbos leven verschillende diersoorten en de aanwezigheid van natuur is bovendien goed voor de gezondheid en gaat hittestress tegen.

De kap van het bos begon afgelopen maandag. De projectontwikkelaar, die op het terrein huizen gaat ontwikkelen, gaf aan dat de kap ongeveer anderhalve week in beslag zou nemen. De werkzaamheden zouden beginnen bij het Damsterdiep en van daaruit zou men richting de kade opschuiven om vervolgens met de klok mee verder te werken. Dagelijks zou er gewerkt worden tussen 07.00 en 16.00 uur. Buurtbewoners gaven dinsdag al aan dat men zich hier niet aan houdt. Bomen zouden lukraak worden gekapt en dinsdagavond werd er tot 19.00 uur doorgewerkt. Eerder op de dag moest de politie ingrijpen in het bos, toen bleek dat zes actievoerders zich onder andere in bomen hadden verschanst.

Verslaggever Lars Faber maakte dinsdag een reportage over het onderwerp: