Projectontwikkelaar begint met drie weken durende kap Betonbos

Foto: Paul Blom

De kap van het Betonbos is maandagochtend gestart. Ondanks protesten van buurtbewoners en milieuorganisaties oordeelde de rechter eerder deze maand dat de werkzaamheden door mogen gaan. Het gebied wordt ontruimd om plaats te maken voor woningen in de nieuwe wijk Stadshavens.

Een klein clubje actievoerders verzamelde zich maandagochtend voor de hekken bij het terrein. De kap ging echter rustig van start. De kapvergunning werd eerder dit jaar verleend. Verschillende bewoners gingen hiertegen in bezwaar en stapten ook naar de rechter om het besluit te laten schorsen. Zowel de bezwarencommissie als de rechtbank concludeerden echter dat de kap gewoon mocht doorgaan. Onder meer de Bomenridders hadden gehoopt dat er nog gewacht zou worden met de kap totdat een bodemprocedure werd afgerond, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

Projectontwikkelaar VanWonen laat weten dat de werkzaamheden beginnen achter Damsterdiep 263 en vanaf daar richting de kade opschuiven. Vervolgens wordt er met de klok mee verder gewerkt. Het hele proces duurt ongeveer drie weken. De eerste anderhalve week staat in het teken van het kappen, daarna volgt het afvoeren van hout. Een deel wordt meteen versnipperd. Aan het einde worden nog vier bomen bij Damsterdiep 263 verwijderd, zodat er ruimte is voor onder meer de aanleg van riolering.

Er wordt dagelijks gewerkt van 07.00 tot 17.00 uur. Omwonenden kunnen hinder ondervinden van het lawaai. Machines en vrachtwagens maken gebruik van het bouwterrein van Stadshavens voor de aan- en afvoer, waardoor het Balkgat niet belast wordt. Voor het kappen wordt een speciale machine gebruikt die de bomen in één keer vastpakt, zaagt en neerlegt. Zo kan het werk veilig gebeuren zonder dat omliggende straten moeten worden afgesloten.

Wanneer de bomen verwijderd en afgevoerd zijn, begint meteen een archeologisch onderzoek op de plek. Als dat klaar is, wordt het terrein aan de westzijde van Stadshavens, tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal, wordt herontwikkeld tot een woonwijk met 3.300 woningen. Op de plek van het Betonbos komen de eerste 300 appartementen, zowel koop- als sociale huurwoningen. Verder komt er 4.000 vierkante meter commerciële ruimte en een parkeerhub. De bouw moet volgend jaar starten.