Jubilerend De Brug zoekt deelnemers voor wandeltocht: “We willen er een feestje van maken”

Vanwege het 50-jarig bestaan van De Brug wordt er op zaterdag 23 augustus een feestelijke wandeltocht gehouden. Volgens Reina Lubbers van de organisatie hebben zich al veel deelnemers aangemeld, maar zijn er nog startplekken beschikbaar.

Reina, hoe gaat het met de aanmeldingen?

“Het gaat heel goed. Op dit moment zitten we op 105 aanmeldingen. De wandeltocht is uitsluitend toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar zij mogen ook een begeleider meenemen. Stel dat iemand het ontzettend leuk vindt om mee te doen, maar het tegelijkertijd toch wel wat spannend vindt, dan kan zo iemand een begeleider, broer, zus of vriend meenemen.”

Hebben jullie ook een maximum aantal deelnemers?

“In principe niet. Wel vinden we het fijn als mensen zich van tevoren aanmelden. Dit kan tot en met 21 augustus. Op die manier hebben we een beeld van wat we kunnen verwachten. De afgelopen periode hebben we veel uitnodigingen verstuurd om dit evenement bekend te maken. Mochten mensen het onverhoopt toch helemaal gemist hebben en toch mee willen doen, dan is het op 23 augustus ook nog mogelijk om je bij de start in te schrijven.”

Het gaat om drie afstanden die worden aangeboden: 5, 10 en 15 kilometer…

“Klopt. De start vindt plaats bij de Sinnige Stee aan de Donderslaan 160. Vanaf daar gaan alle drie de afstanden dezelfde kant op. Bij elke afstand komt er een lusje bij. Via de zijkant van het Martiniziekenhuis loopt men naar de Piccardthofplas waar men over mooie kronkelpaadjes wandelt. Daar keren de deelnemers van de vijf kilometer weer terug naar de Sinnige Stee. De 5 kilometer is trouwens ook voor rolstoelers toegankelijk. De 10 en 15 kilometer gaan via het Stadspark, waar er bij de kinderboerderij een rustpunt is. De 10 kilometer maakt via het Stadspark een lusje om weer bij de Piccardthofplas uit te komen. De 15 kilometer loopt via Hoogkerk en Van der Valk weer terug naar de Piccardthofplas.”

Drie afstanden. Dat zorgt voor een flinke organisatie?

“Het meeste werk zit hem in het bepijlen van de routes. De dag ervoor gaat een groep op pad om de wandelroutes uit te zetten. Daarbij kunnen we wel teren op flink wat ervaring. Als De Brug organiseren we regelmatig wandelingen. Er is dus veel kennis en expertise aanwezig om zoiets goed in te richten. Omdat we geen grote en drukke wegen hoeven over te steken, hebben we geen verkeersregelaars nodig. Bij de dierenweide in het Stadspark richten we een rustpunt in, en die mogelijkheid is er ook bij Van der Valk in Hoogkerk.”

Wordt er al druk getraind voor deze editie?

“Ik denk dat de deelnemers die aan ons verbonden zijn al goed getraind zijn. Tussen maart en november organiseren wij zo’n twaalf tot dertien wandelingen. Maar het leuke aan dit evenement is dat er ook mensen kunnen deelnemen die niet aan ons verbonden zijn. En we weten uiteraard niet hoe zij qua voorbereiding aan de start verschijnen. Dat is nog even spannend.”

Deze activiteit vindt plaats in het kader van jullie vijftigjarig bestaan. Dit hele jaar vinden er tal van sportieve activiteiten plaats. Overheerst er al een feestelijk gevoel?

“Eigenlijk moet ik eerlijk bekennen dat dit meevalt. We hebben een feestelijke openingsdag gehad, wat super leuk was. Ook is er een bowling-evenement geweest. In juni zou er een voetbaltoernooi gehouden worden, maar omdat het toen zo warm was, hebben we het niet aangedurfd om dit door te laten gaan. Dit wandelevenement is het eerstvolgende programmaonderdeel.”

Toch klink je heel vrolijk…

“We hebben er ontzettend veel zin in. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport is aanwezig voor het startschot. En als ik kijk naar het aantal deelnemers dat we nu al hebben: het gaat ontzettend leuk worden. Waarbij we ook hopen dat het weer meewerkt. En ondertussen geldt het credo: hoe meer mensen, hoe gezelliger. Dus als je mee wilt doen, ben je van harte welkom.”

Het evenement vindt plaats op zaterdag 23 augustus. Gestart kan er worden vanaf 09.00 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar dit adres.