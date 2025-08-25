Joshua Striker nieuwe coach Donar Groningen U19

Joshua Striker. Foto: Donar

Joshua Striker (27) wordt de nieuwe coach van Donar Groningen U19. Striker volgt Yannick Koerts op, die promotie maakt naar assistent-coach van Donar 1.

Striker is geen onbekende in het basketbal. Hij was de afgelopen jaren actief bij Celeritas-Donar en werkte met verschillende jeugdteams in de regio. Met zijn ervaring en kennis van het noordelijke talent wil hij jonge spelers klaarstomen voor de stap naar het seniorenbasketbal.

Afgelopen week waren de try-outs in Sportcentrum Kardinge. Toen is bepaald welke spelers in aanmerking komen voor een dubbele speellicentie. De regerend landskampioen opent het seizoen op zondag 14 september met een thuiswedstrijd tegen Landstede Hammers in Sporthal Vinkhuizen.

Ondertussen gaat Donar ook een samenwerking aan met De Groene Uilen. Nu Donar 2 uit de Promotiedivisie is gedegradeerd, bundelen beide clubs de krachten. Op 31 augustus spelen Donar 1 en De Groene Uilen 1 hun eerste oefenduel in Assen.