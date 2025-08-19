Johan van Zwedenlaan een week afgesloten voor aanleg nieuwe fietsoversteek

De Johan van Zwedenlaan in Groningen is vanaf komende donderdagochtend een week afgesloten vanwege de aanleg van een nieuwe fietsoversteek.

De afsluiting begint donderdag om 07.00 uur en duurt tot donderdag 28 augustus. De weg is dan afgesloten voor autoverkeer. Dat wordt omgeleid via de Zuiderweg. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden wel gewoon passeren.

De afsluiting is nodig voor de aanleg van een nieuwe fietsoversteek over de Johan van Zwedenlaan, tussen de vloeivelden van Bangeweer en Ruskenveense Plas. De oversteek moet in de toekomst onder meer de Suikerzijde gaan verbinden met Hoogkerk en Westpoort.