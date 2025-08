Jesse (23) bereidt zich in Parijs voor op Groningse 4daagse: “We hebben ons er ingebluft”

Jesse van Mulkom bereidt zich in Parijs voor op de Groningse 4daagse. Foto: ingezonden

Nog een paar dagen en dan vindt de start plaats van de eerste editie van de Groningse 4daagse. Dit weekend zetten de deelnemers de laatste puntjes op de ‘i’ in hun voorbereiding. Zo ook de 23-jarige Jesse van Mulkom, die de laatste voorbereidingen treft in Parijs, Frankrijk.

Jesse, waarom heb jij je opgegeven als deelnemer voor de vierdaagse?

“Dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. Zo’n twee of drie maanden geleden maakte ik samen met twee vrienden een wandeling van vijftien kilometer. Dat was super gezellig. Eén van de vrienden kwam vervolgens een bericht tegen dat de Groningse vierdaagse voor het eerst gehouden zou worden. En eigenlijk hebben we elkaar er toen ingebluft. Door omstandigheden kan één van de vrienden niet meedoen, maar aanstaande dinsdag verschijnen wij met ons tweeën aan de start.”

Heb je ooit eerder een vierdaagse gelopen?

“Nog nooit. Dit wordt de eerste keer. In de voorbereiding had ik ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld deel te nemen aan andere vierdaagses. Maar dat heb ik bewust niet gedaan. Ik start met het idee: het is mijn eerste vierdaagse, maar het is ook de eerste vierdaagse van de organisatie. Dat vind ik een mooi gegeven. Voor mij is het echt een avontuur dat ik aanga. En ik zie het wel.”

Welke afstand ga je lopen?

“Er worden verschillende afstanden aangeboden: 20 en 40 kilometer. Maar je begrijpt natuurlijk hoe zoiets gaat in een vriendengroep. Dan wordt er gezegd: ‘Je kunt ook de twintig kilometer lopen.’ Dus het wordt de 40, haha. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik wel een beetje sport, maar dat ik niet super vaak wandel. Toen dit idee concreet werd en de aanmeldingen de deur uit gingen, ben ik me serieus gaan voorbereiden. Ik heb goede wandelschoenen aangeschaft, die ik inmiddels ook heb ingelopen, en ik heb diverse trainingsafstanden gelopen. Ik ben richting Ten Boer gelopen, richting Winsum, maar ik ben ook naar Appingedam en Delfzijl geweest. Het gebied daar vind ik heel mooi. Dus ik heb mijn best gedaan, maar toch vind ik de deelname wel spannend.”

Ik heb me laten vertellen dat je de laatste voorbereidingen in Parijs aan het doen bent?

“Dat klopt. Ik verblijf daar voor vakantie in de binnenstad. Ik vind het leuk om de stad te verkennen, om gebouwen te bekijken en om musea te bezoeken. Dus op mijn wandelschoenen trek ik door de stad, waarbij ik op een dag zo dertig kilometer loop. Dat is dus een mooie voorbereiding op de vierdaagse van Groningen. Al doe ik het in de laatste dagen wel wat rustiger aan. Het is ook belangrijk om goed uitgerust aan de start te verschijnen.”

Als we het hebben over de komende dagen: waar ben je bang voor?

“Als je het echt hebt over een angst, dan is het de hitte. Daar ga ik persoonlijk erg slecht op. Het is dan een kwestie van goed en voldoende water drinken. Maar bij temperaturen van meer dan 25 graden voel ik mij niet zo prettig. Op dit moment lijkt dat gelukkig goed te zitten. Ik ben wat dat betreft deze dagen wel extra actief op de weerapps om te kijken wat het gaat worden. Aan het einde van de week lijkt het wat warmer te worden, maar dan zit je al in de finale.”

Nu ben jij met je 23 jaar nog ontzettend jong. Aan wandelevenementen kun je het stigma plakken dat het vooral ouderen zo trekken. Is dat jammer?

“Ik vind het jammer dat dit stigma er is. Want wandelen is van alle leeftijden. Het is leuk om te doen en wandelen is ook een ideale manier om je omgeving te ontdekken. Persoonlijk haal ik er ook veel energie uit. Zo heb ik op mijn wandelingen stukjes ontdekt die ik nog niet kende, ondanks dat ik geboren en getogen ben in Groningen.”

Hoe kan het stigma omgekeerd worden?

“Ik moet even denken aan vroeger. Met mijn ouders en onze twee honden maakten we wekelijks op een vaste dag een wandeling. Daar denk ik met warme herinneringen aan terug. En ik denk dat juist evenementen als een vierdaagse ook voor jongeren heel interessant kunnen zijn. Je ziet het ook hè? Kijk naar de Nijmeegse Vierdaagse: daar doen echt flink wat jongeren aan mee. Dit kan echter verder aangemoedigd worden. Dus mijn oproep zou zijn: pak de bal op en nodig iedereen uit. Hoe groter een evenement wordt, hoe leuker het wordt.”

Je noemt de Nijmeegse Vierdaagse. Onlangs werd editie 107 van dit evenement gehouden. In Groningen hebben we lang moeten wachten op een dergelijk evenement hè?

“Dat klopt. En daarom vind ik het ontzettend leuk dat het de initiatiefnemers nu toch gelukt is. Ik denk dat het ook veel kansen met zich meebrengt. Deze eerste editie is een evenement om uit te proberen, om te kijken hoe het landt. Maar ik hoop echt dat de resultaten positief zullen zijn en dat het de komende jaren kan groeien tot een groot evenement.”

De Nijmeegse Vierdaagse is carnavalesk te noemen qua sfeer en entourage. Zie je zoiets ook voor je in Groningen?

“Daar zijn we te nuchter voor. Dus dat past niet. Maar je kunt er qua entourage wel een leuk en gezellig evenement van maken, bijvoorbeeld door muziek en cultuur erbij te betrekken. Ik heb zelf als muzikant opgetreden bij de Vierdaagse in Nijmegen: bands kregen de mogelijkheid om zich daar te laten horen. Ook stonden er tal van foodtrucks. Zoiets zou je ook in Groningen kunnen organiseren. Wellicht een showcasefestival, zodat rond de Groningse 4daagse muziek- en theatergezelschappen zich kunnen presenteren. Dat zou toch leuk zijn?”

Dinsdag dan wordt de eerste etappe gelopen. Wat gaat de lastigste dag worden?

“Dat wordt zonder twijfel de tweede dag. Op de eerste dag zit je vol energie, waardoor die dag wel gaat lukken. Op de derde dag ben je over de helft. Maar de tweede dag… we lopen dan ook richting het Leekstermeer. Qua natuur zal dat heel mooi zijn. Maar persoonlijk vind ik het leuk om op de route dorpjes en stadjes te passeren, zodat je een excuus hebt om ergens op een terras wat te gaan drinken. Maar op die tweede dag is dat minder aan de orde, wat het zwaar zal maken. Maar uiteindelijk is het ook een mentaal spelletje, hè?”

Toch zijn er onderweg door de organisatie rustpunten ingericht, waardoor je wel doelen hebt om naartoe te lopen…

“Dat klopt zeker. En ondanks dat dit evenement voor de eerste keer wordt gehouden, zie je dat de organisatie het ontzettend goed heeft voorbereid. Onderweg zijn er rustpunten en er zijn EHBO-punten. Maar wat ook heel fijn is, is dat er op diverse plekken toiletten zijn geplaatst. Ik kan me voorstellen dat dit met name voor de vrouwelijke deelnemers heel prettig is. Voor de rest ben ik heel benieuwd.”

Wat zul je blij zijn wanneer op vrijdag de finish lonkt…

“We gaan het de komende dagen op karakter doen. Ik ga de afstanden, zoals gezegd, met een vriend lopen. Op de laatste dag sluiten er verschillende andere vrienden aan, waardoor we dan met een groep van zes zijn. We gaan dit op karakter doen. Ik heb vertrouwen in mezelf. En mocht het toch lastig zijn, dan hebben we ook elkaar om te motiveren. Het wordt vast leuk!”

De Groningse 4daagse begint dinsdag. Meer informatie over het evenement vind je op deze website.