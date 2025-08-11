Janette Bosma trekt kar Partij voor de Dieren richting raadsverkiezingen

Janette Bosma - Foto: Corné Sparidaens

De Partij voor de Dieren heeft haar conceptkandidatenlijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Janette Bosma is de voorvrouw op een lijst met twintig kandidaten.

Janette Bosma is sinds 2022 gemeenteraadslid en sinds dit jaar fractievoorzitter, naast haar werk als beleidsadviseur bij Noorderpoort. Linda Wijnalda staat op plek twee en Bart Hekkema op nummer drie. Op de laatste plek staat Ines Kostić, bekend als Tweede Kamerlid.

Tot eind januari leek Wesley Pechler de logische lijsttrekker voor de PvdD. Maar hij deed een stapje terug en droeg het fractievoorzitterschap van de partij over aan Bosma. Met een 17e plek op de lijst voor de komende verkiezingen maart is een terugkeer voor Pechler in de gemeenteraad onwaarschijnlijk. Logisch, want Pechler liet in januari al weten te weinig energie te voelen om nog een raadsperiode een zetel in te nemen.

Op de achttiende plaats van de kandidatenlijst met twintig namen staat Kirsten de Wrede. Daarmee neemt de partij afscheid van De Wrede als lijsttrekker, nadat de geboren Friezin de afgelopen twee raadsverkiezingen de kar trok. Met de vier zetels die de Partij voor de Dieren in 2022 in de wacht sleepte veroverde De Wrede ook een plek in het gemeentebestuur. Naast dorpswethouder voor Haren en omgeving werd ze ’s lands eerste bestuurder die speciaal werd aangesteld rond de zogenaamde ‘eiwittransitie’.

Deze conceptkandidatenlijst is opgesteld door de lokale afdeling van de Partij voor de Dieren en wordt definitief, nadat het partijcongres van de Partij voor de Dieren daar op 7 september over heeft gestemd.