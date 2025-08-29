Internationale studenten verwelkomd tijdens ‘Welcome Day’ van Hanzehogeschool

Nu het nieuwe studiejaar voor de deur staat en de KEI-week achter de rug is, stroomt Groningen weer vol met nieuwe studenten. Een groot deel van hen komt uit het buitenland en woont pas net in Nederland. Speciaal voor deze groep organiseerde de Hanzehogeschool op 29 augustus de ‘Welcome Day’.

Tijdens deze dag konden internationale studenten kennismaken met de school en nieuwe mensen ontmoeten. Er waren ook verschillende kraampjes met praktische informatie over de stad en hun studie. Hier konden de studenten terecht voor informatie over bankieren, verzekeringen en studentenorganisaties.

Wij gingen langs de ‘Welcome Day’ om de nieuwe studenten te vragen naar hun keuze voor Groningen en hun verwachtingen van het leven hier.