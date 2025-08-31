Inschrijvingen voor Thaisner DörpsRun stromen binnen: “Al honderd deelnemers hebben zich aangemeld”

Foto: Rieks Oijnhausen

Over vier weken, op zaterdag 27 september, vindt in Thesinge de Thaisner DörpsRun plaats. Het sportieve evenement wordt voor de negentiende keer gehouden.

“Het gaat qua inschrijvingen erg goed”, laat de organisatie weten. “Inmiddels hebben zich al honderd hardlopers aangemeld. Dat is een mooi begin, maar we hebben nog plek voor meer hardloopliefhebbers. Inschrijven kan via onze website. Maar ook op de dag zelf is inschrijven nog mogelijk. Na afloop kunnen zowel lopers, publiek als vrijwilligers genieten van een pastamaaltijd.” Op het programma staan verschillende afstanden. Zo is er de KidsRun, de halve marathon over een afstand van 21,1 kilometer, de 10 kilometer, de 4 mijl en de 4 kilometer.

Bij het evenement wordt er gelopen voor het goede doel. Net als vorig jaar is het tijdens de dag mogelijk om een donatie te geven aan de Noordelijke Cara Stichting. Het geld dat opgehaald wordt, gaat gebruikt worden voor onderzoek naar oorzaken, diagnostiek en behandeling van astma, COPD en luchtwegallergieën. Het fonds ondersteunt en stimuleert jonge noordelijke onderzoekers die werkzaam zijn binnen de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Om onderzoek te kunnen doen is de stichting afhankelijk van donaties en giften. Vorig jaar werd er een bedrag van ruim 700 euro opgehaald.