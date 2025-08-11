Informatie, sporten en veel feesten: vijfduizend nieuwe studenten starten beginnen hun tijd in Stad met KEI-week

De vakantie is bijna voorbij en voor Groningen betekent dat maar één ding: de KEI-week gaat weer van start. De introductieperiode voor ruim vijfduizend nieuwe studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Academie Verloskunde Groningen, Stenden Hogeschool en het mbo begint deze maandag.

De week begint met de informatiemarkt op de Vismarkt, waar studenten kennismaken met sport-, cultuur-, studenten- en politieke organisaties. De GGD geeft er praktische tips over onder meer seksuele gezondheid, het voorkomen van schurft, brandveiligheid en schimmelproblemen in huis, en reisvoorbereiding. Op Broerplein kunnen deelnemers zich registreren en hun KEI-bandje en -tas ophalen. Voor internationale studenten is er International Welcome in het Academiegebouw, voor mbo’ers het nieuwe programmaonderdeel Mbo Welkom op de Vismarkt.

Het programma bevat tal van activiteiten, zoals stadswandelingen, rondritten in cabriobussen, sportproeven, de KEI-parade en de Night of the Songs, het grootste karaoke-evenement van Nederland. Op donderdag is er een openluchtbioscoop op de Vismarkt. Vrijdag sluit de week af met het Eindfestival ‘Fiesta de Casa’ op het Suikerterrein, met optredens van bekende artiesten en lokaal talent.

Dit jaar probeert de organisatie het record van grootste pubquiz van Europa te breken, met vragen over onderwerpen als omgaan met geld, studentenwelzijn en duurzaamheid. Ook werkt de KEI-week samen met GROENN om de week duurzamer te maken. Er is aandacht voor afvalscheiding, herbruikbare bekers en energieverbruik. Daarnaast wil de organisatie alcoholgebruik minder vanzelfsprekend maken door meer alcoholvrije alternatieven te bieden en een andere feestcultuur te stimuleren.

Vanwege de verwachte hitte, die gedurende de week kan oplopen tot 30 graden, komen er bij alle buitenlocaties standaard watertappunten en palen met zonnebrandcrème. Deelnemers krijgen adviezen via sociale media en de KEI-app om voldoende te drinken en de schaduw op te zoeken. Als het 30 graden of warmer wordt, deelt de organisatie extra flesjes water uit en is er meer EHBO-personeel aanwezig.

Het volledige programma staat op www.keiweek.nl.