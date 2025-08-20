Ines Kostić op plek twee conceptkandidatenlijst Partij voor de Dieren

Foto: Henk Ellérie

Ines Kostić uit de stad staat op de tweede plaats van de conceptkandidatenlijst voor de Partij voor de Dieren voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft de partij bekendgemaakt.

De partij heeft op dit moment drie zetels in de Tweede Kamer. Naast Kostić worden deze bezet door fractievoorzitter Esther Ouwehand en Christine Teunissen. Ook op de conceptkandidatenlijst vormen zij de top drie. In de top tien van de kieslijst staan geen andere Groningers. Op nummer dertien staat Ronan van Langen uit de stad. Naast de conceptkandidatenlijst is ook het conceptverkiezingsprogramma gepresenteerd.

Opmerkelijke punten in dit programma zijn onder andere dat de partij wettelijk wil vastleggen dat vijf procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) naar het bestrijden van de klimaat- en natuurcrises gaat. Daarnaast wil de partij flinke stappen zetten om het dierenwelzijn te verbeteren. De Partij voor de Dieren wil het bijvoorbeeld verplicht stellen dat mensen een ‘pre-aanschafcursus’ volgen voordat ze een huisdier nemen. Ook moeten glazen wanden in slachthuizen en stallen verplicht worden gesteld. Hiermee krijgen dieren meer daglicht en kunnen mensen zien wat er op deze plekken gebeurt.

Ines Kostić werd geboren op 21 oktober 1984 in Mostar, in voormalig Joegoslavië. Vanwege de Joegoslavische Burgeroorlog vluchtte zij op tienjarige leeftijd naar Nederland. In Groningen, aan de Rijksuniversiteit, studeerde zij kunst, cultuur en media, later gevolgd door de studie politicologie aan de Universiteit van Antwerpen. Kostić is Statenlid geweest in Noord-Holland en sinds 2023 actief in de Tweede Kamer. Nadat zij een tijd in het Gooi woonde, woont Kostić sinds kort weer in Groningen, de plek waar zij na haar vlucht uit Joegoslavië ook is opgegroeid.

Op 7 september komen de leden van de Partij voor de Dieren bij elkaar om over de conceptkandidatenlijst en het conceptverkiezingsprogramma te praten.